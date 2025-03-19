Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

19 марта, 00:06

Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вячеслав Фетисов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что президент России Владимир Путин дал фантастический пас на спасение человечества во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Супер радует сегодняшняя новость. Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию». Думаю, Трампу было трудно отказать», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.

СКА победил &laquo;Каролину&raquo; (5:3) в&nbsp;выставочном матче 4&nbsp;октября 2010 года.Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ

Во вторник появилась информация, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году: СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).

Также в 2008 году магнитогорский «Металлург», ведя 3:0, проиграл «Рейнджерс» (3:4). Матч прошел в швейцарском Берне.

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в комментарии для «СЭ» отметил, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии. По его мнению, это очень приятная и положительная новость.

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что в соответствии с поручением президента КХЛ будет готова организовать все необходимые мероприятия.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Владимир Путин
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

СКА стал первым клубом в истории КХЛ с 200 забитыми и пропущенными голами в регулярном чемпионате

Комтуа: «Всегда приятно набирать очки, но команда для меня на первом месте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Динамо М 10 5 5 11
9 Северсталь 10 5 5 10
10 Сочи 9 4 5 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 16:30
Авангард – Локомотив
 - : -
3.10 19:00
Спартак – СКА
 - : -
3.10 19:00
Торпедо НН – Северсталь
 - : -
3.10 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
3.10 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 - : -
3.10 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости