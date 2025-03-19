Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что президент России Владимир Путин дал фантастический пас на спасение человечества во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Супер радует сегодняшняя новость. Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию». Думаю, Трампу было трудно отказать», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.
Во вторник появилась информация, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году: СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).
Также в 2008 году магнитогорский «Металлург», ведя 3:0, проиграл «Рейнджерс» (3:4). Матч прошел в швейцарском Берне.
Хоккейный агент Дэн Мильштейн в комментарии для «СЭ» отметил, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии. По его мнению, это очень приятная и положительная новость.
Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что в соответствии с поручением президента КХЛ будет готова организовать все необходимые мероприятия.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -