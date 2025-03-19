Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что президент России Владимир Путин дал фантастический пас на спасение человечества во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Супер радует сегодняшняя новость. Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию». Думаю, Трампу было трудно отказать», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.

Во вторник появилась информация, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году: СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).

Также в 2008 году магнитогорский «Металлург», ведя 3:0, проиграл «Рейнджерс» (3:4). Матч прошел в швейцарском Берне.

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в комментарии для «СЭ» отметил, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии. По его мнению, это очень приятная и положительная новость.

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что в соответствии с поручением президента КХЛ будет готова организовать все необходимые мероприятия.