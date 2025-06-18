Фетисов: «Никитин — системный, понимает игру, у него есть свой стиль»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

«Игорь мне симпатичен как тренер, он один из самых успешных и стабильных специалистов. Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно. Желаю ему удачи на тренерском мостике», — цитирует ТАСС Фетисова.

17 июня ЦСКА объявил о возвращении Никитина на пост главного тренера. Ранее он уже работал в московском клубе с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина в 2019-м.

В сезоне-2024/25 под руководством 52-летнего специалиста «Локомотив», который он возглавлял с 2021 года, выиграл Кубока Гагарина.