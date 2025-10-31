Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

31 октября 2025, 14:35

Фетисов — о ситуации Кузнецова в «Металлурге»: «Команда дала ему шанс, он его не использовал»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о снятии нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова с игры в третьем периоде матча против «Ак Барса» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Они дали ему шанс попасть в команду, которая играет очень прилично. Значит, что-то не складывается. Команда должна быть на первом месте, все остальное уже после. Не важно какое у тебя имя. Парень оказался в сложной ситуации. «Металлург» дал Кузнецову шанс, он его не использовал», — сказал Фетисов «СЭ».

Кузнецов провел на льду 5 минут 3 секунды в матче против «Ак Барса». В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 8 игр и 5 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Самое обидное место Коростелева, страшное падение Вонн, первое золото Малинина. Главное на Олимпиаде 2026 8 февраля
Маск предложил юридическую помощь свидетелям по делу Эпштейна
В Хабаровском крае спасли тигренка
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Семена Слепакова
Итальянский сноубордист Фишналлер выступил на Олимпиаде в шлеме с флагом России
Россиянин Сафонов показал чудеса мастерства, Дембеле оформил дубль. Что случилось в матче «ПСЖ» - «Марсель»
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Женек10

    для игрока команда должна быть на первом месте. а не кокаины и прочее

    31.10.2025

  • андр

    Кому команда должна быть на первом месте?

    31.10.2025

    • «Автомобилист» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

    Защитник Душак расторгнет контракт с «Шанхай Дрэгонс»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 51 40 11 84
    2 Авангард 52 36 16 76
    3 Ак Барс 54 34 20 73
    4 Автомобилист 52 30 22 64
    5 Нефтехимик 53 28 25 59
    6 Салават Юлаев 53 27 26 58
    7 Трактор 52 24 28 54
    8 Сибирь 55 23 32 51
    9 Амур 53 19 34 45
    10 Барыс 55 17 38 42
    11 Адмирал 52 14 38 37
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 54 35 19 75
    2 Северсталь 54 33 21 70
    3 Динамо Мн 53 31 22 69
    4 Торпедо НН 54 32 22 69
    5 ЦСКА 54 29 25 66
    6 Спартак 52 28 24 62
    7 Динамо М 53 28 25 60
    8 СКА 52 26 26 58
    9 Шанхай Дрэгонс 53 19 34 47
    10 Сочи 51 15 36 37
    11 Лада 54 15 39 36
    Результаты / календарь
    27.01
    28.01
    29.01
    30.01
    31.01
    1.02
    2.02
    3.02
    4.02
    5.02
    10.02
    11.02
    12.02
    13.02
    14.02
    15.02
    10.02 15:30 Сибирь – Сочи - : -
    10.02 17:00 Металлург Мг – Автомобилист - : -
    10.02 18:00 Лада – Торпедо НН - : -
    10.02 19:00 Нефтехимик – СКА - : -
    10.02 19:10 Динамо Мн – Северсталь - : -
    10.02 19:30 Спартак – Динамо М - : -
    10.02 19:30 Шанхай Дрэгонс – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости