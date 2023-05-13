Быков: «Хотелось, чтобы Федоров взял хет-трик из Кубков Гагарина перед отъездом в НХЛ»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от карьеры главного тренера ЦСКА Сергей Федорова.

«Тренерская карьере Федорова в НХЛ? Это риторический вопрос. Это человек, которые имеет великолепный, большой, богатый и победный опыт работы со многими хоккеистами мирового уровня. Я не удивлюсь, если Сергей бросит себе вызов и поедет в НХЛ. И не удивлюсь, если он там добьется результата. Но хотелось, чтобы Федоров взял хет-трик из Кубков Гагарина перед отъездом в НХЛ. Вот это я ему желаю достичь», — сказал Быков «СЭ».

В апреле The Athletic включил 53-летнего специалиста в число кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

ЦСКА под руководством Федорова во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина.