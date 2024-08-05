Вячеслав Быков считает переход Кузнецова в СКА правильным выбором
Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова продолжить карьеру в петербургском СКА.
32-летний Кузнецов в июле подписал контракт с армейцами на четыре года.
«Трактор» передал на него права, и неважно, сколько лет назад это было. Сейчас это дело принципа. Как он мог вернуться в тот клуб, который его «сдал» в свое время? И наверняка без его согласия. Необязательно спрашивать об этом игрока, но важен сам принцип — «Трактор» его «продал». Клубы имеют на это право в связи с регламентом. Просто болельщикам тоже необходимо интересоваться и быть в курсе событий, чтобы не нагнетать негатив. А игрок в соответствии со своей ситуацией и полученной информацией принял осознанное решение, которое ему больше подходит.
Человек сам определяет, где ему жить, работать или заниматься спортом. Тем более возраст Евгению позволяет быть свободным агентом и делать выбор, с каким клубом продолжить свою карьеру игрока. В любом случае от возвращения Евгения в КХЛ интерес болельщиков только вырастет. Также молодежь сможет воочию наблюдать за игрой мастера и перенимать его опыт. Добро пожаловать на Родину, Евгений!» — цитирует Быкова «РБ Спорт».
Челябинский «Трактор» продал права на хоккеиста в СКА в 2017 году. Закрепленные права на игроков в КХЛ действуют до достижения ими возраста 28-29 лет. С 2014 по 2024 год Кузнецов выступал за клубы НХЛ.
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