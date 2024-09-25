Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Быков — о решении капитана СКА пойти на понижение зарплаты ради Деанджело: «Показательный жест»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал решение капитана СКА Александра Никишина пойти на понижение зарплаты ради подписания американского защитника Энтони Деанджело.

«Думаю, не случайно именно капитан пошел на такой шаг, это показательный жест. Не исключено, что ему в итоге компенсируют иными способами — теми же бонусами, которые, кстати, он должен заработать своей игрой», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Роман Ротернберг. «Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра?» Ротенберг — о Деанджело и потолке зарплат СКА

23 сентября СКА объявил о подписании годичного контракта с Энтони Деанджело.

В минувшем сезоне американец выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА
Александр Никишин
Вячеслав Быков
Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Адмирал 7 5 2 11
4 Трактор 7 4 3 10
5 Сал. Юлаев 7 5 2 10
6 Нефтехимик 9 4 5 9
7 Ак Барс 6 4 2 8
8 Авангард 8 3 5 7
9 Металлург Мг 8 3 5 6
10 Лада 7 2 5 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 6 2 13
2 ЦСКА 9 5 4 12
3 СКА 8 5 3 11
4 Спартак 7 5 2 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Динамо М 9 4 5 8
8 Торпедо 9 3 6 7
9 Витязь 8 3 5 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
Результаты / календарь
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
25.09 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
25.09 17:00
Металлург Мг – Спартак
 - : -
25.09 18:00
Лада – Ак Барс
 - : -
25.09 19:30
Локомотив – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости