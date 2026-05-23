Быков о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Защищать титул чемпиона всегда сложно»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Ак Барсом» (4-2 в серии) в финальной серии Кубка Гагарина.
«Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Они провели отличный сезон и завоевали заслуженный титул. В каких-то моментах игрокам было тяжело, но они смогли переломить исход некоторых встреч и серий. Защищать титул чемпиона всегда сложно, так как соперники настраиваются на эту команду очень серьезно и стараются играть с повышенным вниманием и концентрацией», — сказал Быков «СЭ».
21 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2026 — 3:2 (4-2 в серии). Ярославцы стали двукратными обладателями Кубка Гагарина.
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Футбол
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
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|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
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|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
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|Салават Юлаев
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
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|0
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|0
|0
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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