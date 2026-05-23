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Быков о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Защищать титул чемпиона всегда сложно»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Ак Барсом» (4-2 в серии) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Они провели отличный сезон и завоевали заслуженный титул. В каких-то моментах игрокам было тяжело, но они смогли переломить исход некоторых встреч и серий. Защищать титул чемпиона всегда сложно, так как соперники настраиваются на эту команду очень серьезно и стараются играть с повышенным вниманием и концентрацией», — сказал Быков «СЭ».

21 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Ак Барс» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2026 — 3:2 (4-2 в серии). Ярославцы стали двукратными обладателями Кубка Гагарина.

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ХК Локомотив (Ярославль)
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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