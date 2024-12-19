Быков — о «Торпедо»: «В клубе работают люди с большим опытом, они разберутся в ситуации»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал игру «Торпедо» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Торпедо» должно провести анализ своего положения, найти причины текущих результатов. Это каждодневная работа, а не подготовка к одному матчу. Но в «Торпедо» работают люди с большим тренерским и игровым опытом, так что они разберутся в ситуации. И мы снова увидим команду, которая будет составлять конкуренцию остальным клубам», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

После 35 матчей нижегородский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками.