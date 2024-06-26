Быков — о Дацюке: «Несколько поколений мальчишек, глядя на его стиль и творчество, пришли в этот спорт»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Павла Дацюка.

«Дацюк — великий спортсмен! Хоккеист, который своим примером и игрой пропагандировал изящный, творческий и результативный хоккей. Несколько поколений мальчишек, глядя на его стиль и творчество, пришли в этот спорт. Игроки такого уровня несут большую ответственность в пропаганде спорта и хоккея в частности, так как их пример привлекает в спорт молодежь и Павел с честью выполнял эту миссию. Вернувшись на Родину, в свой родной город Екатеринбург, Павел включился с энтузиазмом и снова на своем примере продвигал спорт в жизнь общества. Решение завершить карьеру игрока дает нам основание и надежду увидеть Павла в роли руководителя какого-то спортивного проекта или спортивной структуры. Такие личности могут и дальше продвигать спорт в жизнь общества», — сказал Быков «СЭ».

45-летний Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли не играл с 2021 года, но о завершении карьеры ранее не объявлял. 25 июня Дацюк был включен в Зал хоккейной славы.

Денис Сафронов