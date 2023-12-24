Быков — о дебюте Ковальчука за «Спартак»: «Приятный новогодний сюрприз!»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ковальчука в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).
«Очень рад за Илью и за его дебют в качестве «дядьки» на льду для молодого поколения игроков клуба «Спартак». Приятный новогодний сюрприз как для болельщиков клуба, так и для всех любителей хоккея. Чемпион продолжает передавать победные традиции, выходя на каждую игру. Браво, Илья!», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.
40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча с «Куньлунем».
Игра против китайской команды стала для Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».
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|43
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|14
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|33
|24.12
|14:00
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Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
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Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|1 : 5
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|17:00
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Северсталь – Адмирал
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