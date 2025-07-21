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21 июля 2025, 08:00

Быков объяснил, почему отказывался работать без Захаркина: «Я не предатель!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «СЭ» объяснил, почему не соглашался на предложения о работе без своего ассистента Игоря Захаркина.

— Ваш друг и единомышленник Захаркин сейчас пришел работать в СКА. Как считаете, он сработается с Игорем Ларионовым? Как вам это содружество двух Игорей, двух профессоров?

— Думаю, у них получится. Должно получиться. Оба — очень эрудированные люди, знающие в хоккее многое, но с разных сторон. Ларионов — профессор в хоккее, для которого нет секретов и который покорил все вершины. Сейчас новая — наставничество в большом клубе. А у Захаркина настоящее профессорское звание. Им есть чем друг с другом поделиться. Надеюсь, это будет хороший тандем, который станет получать удовольствие от того, что делает. Это ведь главное — удовольствие от работы.

— Вы в 2015 году ушли из СКА и, как оказалось, вообще из тренерской профессии победителем, выиграв Кубок Гагарина. Неужели перестали это удовольствие получать?

— Уходить лучше победителем. Но тогда дело было не в том. Я ушел по семейным обстоятельствам. Для меня семья всегда была главным в судьбе. И в тот момент мое непосредственное участие в жизни родных было необходимо. Как бы я ни любил, ни фанател от хоккея, причем до сих пор, семейные узы для меня намного важнее. Меня всячески пытались уговорить остаться в Санкт-Петербурге. Но мне посчастливилось всегда встречать умных, чутких и воспитанных руководителей. Они все поняли.

— Вам не раз предлагали возглавить клубы КХЛ, но при одном условии — без Захаркина. Почему, по-вашему, к нему так относятся?

— Боятся! Не знаю почему, откуда эти страх и ревность. Эти люди, возможно, руководствуются каким-то обманчивым внешним впечатлением и не знают Игоря близко. А я знаю, каков он на самом деле. Если бы я согласился работать без него, то предал бы человека, моего друга и классного специалиста. Зачем? Ради чего? Постановка вопроса, что мне надо идти в команду на подобных условиях, уже сама по себе неправильна и даже оскорбительна, в ней отсутствует уважение. Ищите тогда кого-то другого!

Мне с Захаркиным комфортно, мы знаем, как нужно работать, чтобы добиться результата. Мы не эгоисты, не раз передавали свой опыт на тренерских курсах. Мы готовы делиться нашим опытом и методами. А Игорь им, может, не нравится, потому что очки носит. Никогда не был готов по чьей-то прихоти, в угоду кому-то, кого я не знаю и с кем не проходил огонь и воду, как с ним, разбивать наш тандем и желание работать друг с другом. Мне лучше вообще не работать, чем тренировать на таких условиях.

Вячеслав Быков, Илья Ковальчук и&nbsp;Стив Стейос.«На меня шло большое давление, чтобы Ковальчук не играл в финале Квебека». Интервью с Вячеславом Быковым

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Вячеслав Быков
Игорь Захаркин
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