Быков: «Честно говоря, я ожидал намного большего от минского «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков оценил выступление минского «Динамо» в КХЛ.

«Честно говоря, я ожидал намного большего от минского «Динамо». Команда представляет Беларусь в КХЛ с 2008 года, у них нет лимита на легионеров, пора бы уже давать хорошие результаты. Но я так вижу, что руководство клуба совместно с Федерацией хоккея Беларуси (ФХБ) взяли направление на развитие своей детской школы, вертикали белорусского хоккея. Это правильно! Надо пополнять основной состав доморощенными игроками. Безусловно, это занимает время, чтобы воспитать качественных хоккеистов, нужен не один год.

Как раз на этот период должно быть присутствие иностранных игроков, но качественных. Они будут передавать знания и давать возможность молодым прогрессировать, набираться опыта, глядя на других. Так что многое зависит от того, как скоро доморощенные хоккеисты начнут давать результат, составлять костяк команды. Потому что одно дело — иностранец, другое дело — местный, у них совершенно разная мотивация», — цитирует Legalbet Быкова.