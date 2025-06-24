Быков — о снятии «Витязя» с КХЛ: «Вдвое обидно за болельщиков команды»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость, что «Витязь» не примет участия в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Очень жаль, что «Витязь» не будет играть в следующем сезоне КХЛ. Они в какой-то степени ветераны лиги. Но это правильный поступок клуба перед игроками и лигой, потому что они не могли гарантировать стабильное финансирование, могли возникнуть еще более серьезные проблемы по ходу сезона. Но вдвое обидно за болельщиков, которые лишились команды КХЛ в своем родном городе. Надеюсь, что «Визять» когда-нибудь вернется в КХЛ», — сказал Быков «СЭ».

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

3 июня «СЭ» сообщал, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за прекращения финансирования со стороны «Газпрома». Позднее «СЭ» стало известно, что КХЛ начала планирование календаря на сезон-2025/26 без учета «Витязя».