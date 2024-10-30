Быков — о бомбардирском рекорде Шипачева в КХЛ: «Он сможет еще выше поднять планку»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева с установлением нового бомбардирского рекорда в истории КХЛ.
«Превосходный результат Вадима! Думаю, что он сможет еще выше поднять планку рекорда. Но это ни в коей мере не принижает достижения и успехи Сергея Мозякина, который является отличным примером для молодежи. Он соединил историю советского и российского хоккея: уникальный и технически одаренный голеадор. Вадим — это собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея», — сказал Быков «СЭ».
Быков также рассказал, каково было работать в одной команде с Шипачевым и Мозякиным.
«Оба игрока представляют собой нашу национальную школу хоккея в лучшем ее качестве. И мы ими гордимся. Я имел счастье работать с обоими ребятами, и это действительно большое счастье для тренера. С такими игроками ты находишься на одной волне и любые пожелания или установки моментально воплощались на льду. Браво Маэстро Сергей и Вадим!» — добавил Быков.
29 октября Шипачев в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко и обошел Сергея Мозякина (928) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
За карьеру в КХЛ Шипачев выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».
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|17:00
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СКА – Локомотив
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