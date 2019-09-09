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Вячеслав Буцаев: «Вернулся хоккей в Нижнекамск»

22:40
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев остался доволен игрой команды в матче с рижским «Динамо» (4:0).

— Вернулся хоккей в Нижнекамск. Всех болельщиков поздравляю с началом сезона, с победой, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Ребят тоже поздравляю с победой. Сегодня болельщики очень здорово поддерживали команду.

По игре мы довольны результатом. Не все складывалось так, как мы бы хотели бы, но, тем не менее, результат есть результат. Мы добились победы, с чем всех и поздравляю.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-my-dovolny-rezultatom/

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