Вячеслав Буцаев: «Соперник воспользовался удалениями «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— К сожалению, мы сегодня проиграли, — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика». — Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же не смогли в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол.

Завтра следующий матч. Будем готовиться.

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