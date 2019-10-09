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Вячеслав Буцаев: «Соперник воспользовался удалениями «Нефтехимика»

18:20
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— К сожалению, мы сегодня проиграли, — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика». —  Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же не смогли в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол.
Завтра следующий матч. Будем готовиться.

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