Вячеслав Буцаев: «Соперник тут уже почувствовал кровь»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4 Б).

— Команду соперника с победой — игра была интересная. В принципе, до счета 3:1 мы как-то играли достаточно уверенно, но сделали подарок оппонентам в виде второго их гола, и соперник тут уже почувствовал кровь, почувствовал уверенность. Наверное, второй гол «Металлурга» и предрешил общий исход матча в основное время. В буллитной серии вы сами все видели, — цитирует тренера официальный сайт команды из Магнитогорска.

— Можно ли сказать, что ставка была на первый период?

— Почему? После первого надо было бросать играть? Нет, мы действовали согласно плану. Во втором периоде у нас были моменты. В третьем периоде уже понятно, что при счете 3:3, команды ждали ошибки друг друга, не было такого риска. Нет, здесь проблема в другом.

— Была ли сегодня дилемма с вопросом вратарей?

— Нет, тут у нас никакой дилеммы нет, все по плану.

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