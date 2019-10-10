Вячеслав Буцаев: «Прежде всего мы должны винить себя»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Куньлунем». Команда из Нижнекамска уступила со счетом 1:2 в овертайме.

— Поздравлю соперника. Сегодня мы довольствовались одним очком, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Но прежде всего мы должны винить себя. Создали моментов достаточно, чтобы не доводить до овертайма. Поэтому другие комментарии излишни.

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