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Вячеслав Буцаев: «Прежде всего мы должны винить себя»

17:52
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Куньлунем». Команда из Нижнекамска уступила со счетом 1:2 в овертайме.

— Поздравлю соперника. Сегодня мы довольствовались одним очком, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Но прежде всего мы должны винить себя. Создали моментов достаточно, чтобы не доводить до овертайма. Поэтому другие комментарии излишни.

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Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-sozdali-momentov-dostatochno-chtoby-ne-dovodit-do-overtayma/

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