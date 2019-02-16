Вячеслав Буцаев: "Нефтехимику" немного не хватило эмоций"

Главный тренер "Нефтехимика" Вячеслав Буцаев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (0:4) посетовал на ошибки игроков своей команды, которые привели к пропущенным шайбам. После этого результата нижнекамская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

– Поздравляю соперника с победой. В сегодняшнем матче нам немного не хватило эмоций, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Буцаева. – Большинство шайб соперник забил, используя наши ошибки, которые были не по делу. В атаке пытались что-то создать. Но для этого на пятаке, под воротами соперника нужно было сыграть более агрессивно, чего сегодня нам и не хватило.