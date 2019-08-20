Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» не тот клуб, который может позволить очень дорогостоящих хоккеистов»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал о трансферах команды.

— По поводу комплектации состава — это процесс не прекращаемый. Потому что в спорте, как бы банально это не звучало, конкуренция всегда стоит во главе угла, поэтому здесь каждый игрок должен свое место заработать, а не получить его, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».

Мы приглашали несколько игроков на просмотровой контракт, кто-то из них оправдал наши ожидания, кто-то нет. Наверное, еще мы должны принимать те реалии, что мы не тот клуб, который может себе позволить очень дорогостоящих хоккеистов.

— Андрей Нестрашил без команды сейчас. Есть ли вероятность увидеть его снова в «Нефтехимике»?

— Вероятность невелика. Мы, в принципе, нацелены на других хоккеистов.

— Как оцениваете игру новых легионеров? Недавно в расположение команды прибыл Райан Мерфи. Что-то можно сказать о его физической форме уже сейчас?

— Знаете, они провели не так много матчей. Митчелл и Уайт присоединились к команде на сборах, а Мерфи всего пару дней назад. Он провел с нами только вторую тренировку.

Давать оценку прямо сейчас я бы не стал. Они все стараются, работают. Есть у них определенное мастерство, на что мы и рассчитываем. Надеемся, что они добавят креативности в плане завершения атак. Нужно все-таки сейчас немного подождать.

— Озолин и Грошев получат свой шанс проявить себя в этом сезоне в первой команде?

— Ярослав Озолин прошел с нами практически все сборы. На данный момент мы решили, что он должен поехать на турнир с молодежной командой, чтобы получить игровую практику. Конечно, он работает с нами, но не только за ним мы наблюдаем. Будем привлекать некоторых ребят по ходу сезона.