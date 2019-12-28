Вячеслав Буцаев: «Не тот предновогодний подарок, который мы хотели преподнести нашим болельщикам»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:6).
— Прежде всего хотел бы поздравить команду «Авангард» с победой, — цитирует тренера официальный сайт нижнекамцев.
По игре. Наверное, не тот предновогодний подарок, который мы хотели преподнести нашим болельщикам. Соглашусь с коллегой, что на поле победил сильнейший.
Наверное, в наш актив можно записать только первые 10 минут, когда мы довольно-таки неплохо играли, забили гол, повели 1:0, но потом подумали, что так будет и дальше. Повторюсь, что соперник превзошел нас сегодня во всех компонентах. Такие игры случаются.
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https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-sopernik-prevzoshel-nas-segodnya-vo-vsekh-komponentakh/