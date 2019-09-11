Вячеслав Буцаев: «Мы знали что и от кого ждать»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Металлургом» (3:0).

— Мы довольны тем, как сегодня команда провела матч, — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика». — Все-таки принимали одного из лидеров. Серьезным образом настраивались на игру. Мы знали что и от кого ждать. Ребята сегодня играли единой командой и это порадовало. В тяжелые моменты вратарь выручил нас. У соперника были хорошие моменты. Дисциплинированная игра. И в меньшинстве мы сыграли хорошо, не позволили сопернику серьезно что-то cделать. Все это вместе и вылилось в победу.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков