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Вячеслав Буцаев: «Мы знали что и от кого ждать»

22:31
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Металлургом» (3:0).

— Мы довольны тем, как сегодня команда провела матч, — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика». — Все-таки принимали одного из лидеров. Серьезным образом настраивались на игру. Мы знали что и от кого ждать. Ребята сегодня играли единой командой и это порадовало. В тяжелые моменты вратарь выручил нас. У соперника были хорошие моменты. Дисциплинированная игра. И в меньшинстве мы сыграли хорошо, не позволили сопернику серьезно что-то cделать. Все это вместе и вылилось в победу.

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Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-my-segodnya-igrali-edinoy-komandoy/

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