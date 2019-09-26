Вячеслав Буцаев: «Молодые игроки никогда не будут играть ровно»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (3:4 Б).

— Вратари были лучшими в обеих командах, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Нам не понравилась, как наша команда играла в первом периоде. Мы допускали очень много ошибок. Даже, когда повели в счете 2:1, мы почему-то подумали, что сейчас легко забьем и третий гол. Но соперник нас за это наказал. Да, смогли сравнять счет. Был у нас шанс в овертайме, когда мы получили численное большинство, но не получилось забить. А в буллитах соперник оказался сильнее.

В этом сезоне «Куньлунь» играет намного сильнее, чем в прошлом году. Состав более опытный. Практически все игроки из Северной Америки. Те матчи, которые они проводили, даже проигрывая, показывали хорошую игру. Одним словом, это серьезный соперник.

По поводу качелей... Игра не состоит из одного темпа, одного ритма. Кто-то ошибается, кто-то использует эти ошибки. Это хоккей, это эмоции. Здесь, кто меньше ошибется, тот и выигрывает.

— Под ротацию попало достаточно много молодых игроков. Это плановая ротация или связано с тем, что кем-то больше, кем-то меньше довольны?

— На сегодня это тот состав, который у нас есть. Некоторые получили повреждения. Потребуется время, чтобы залечить эти травмы. У нас есть еще несколько запасных ребят, которые готовятся к предстоящим матчам. Понятно, что молодые игроки никогда не будут играть ровно. Суждено им ошибаться, где-то они могут играть лучше, где-то хуже. Но тем не менее без опыта таких игр, такой практики, они не будут расти дальше.

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