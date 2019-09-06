Вячеслав Буцаев: «Местами смотрелись даже поинтереснее соперника»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча против ЦСКА (3:2 ОТ).

— Прежде всего хотел бы поздравить соперника с победой. По игре скажу, что мы очень довольны тем, как провели этот матч, — цитирует тренера официальный сайт москвичей. — Доставили немало хлопот. Местами смотрелись даже поинтереснее соперника. Но видите, в овертайме опыт и мастерство сказались. Еще раз повторюсь, я очень горд за сегодняшний матч, за команду, которая проявила характер и волю к победе. Если продолжим так играть, то команда будет становиться лучше. Молодежь будет приобретать опыт, которого нам сегодня не хватило.

— После ухода «Торпедо» у вас выросли шансы на выход в плей-офф. 3 очка с первого выезда это достойный результат?

— Достойный результат это 6 очков. Чемпионат только начался. Из трех игр, первая и вторая были более целостными. У нас очень много ребят, которые в прошлом году даже за ВХЛ не играли, они пришли из МХЛ. Они будут ошибаться и нужно время, чтобы они росли и учились. Другого пути у нас нет.

— Павел Порядин в прошлом сезоне забросил 7 шайб за 39 игр, сейчас 3 за 3 игры. Можете прокомментировать возросшую результативность?

— Это работа нападающего — забивать голы. Дай бог чтобы он не останавливался и придерживался этого же ритма и темпа.

— Какая площадка для вас лучше?

— Все зависит от квалификации игроков.