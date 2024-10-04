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Сегодня, 00:43

Буцаев — об игре со «Спартаком»: «Надеемся, что с работой будем улучшать моменты»

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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Сыграли мы сегодня намного лучше, чем предыдущий матч, — сказал Буцаев. — Создали достаточное количество моментов, где-то могли перевернуть игру, забили на один гол больше, чем в среднем за игру. Сегодня была хорошая лавка, было много хороших моментов. Беда в том, что много не забиваем. Надеемся, что с работой будем улучшать моменты.

— При вас второй матч подряд забил Антон Бурдасов. Как удалось подобрать к нему ключи?

— Пару раз точно общались, он сам все прекрасно понимает. Не буду рассказывать всех деталей. Работа ведется не только с Бурдасовым, но и с другими ребятами.

— На днях подписали трех игроков. Это именно те игроки, которых вы просили?

— Я могу просить многих игроков, но мы понимаем реалии. Мы взяли тех игроков, которые находились в статусе свободных агентов, без контрактов. Каждая кандидатура обсуждается вместе со спортивным директором.

— Чего не хватило команде, чтобы догнать «Спартак»?

— Где-то мастерства, опыта, может быть и сил. Здесь нет одного рецепта.

Анна Бирюкова

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Вячеслав Буцаев
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