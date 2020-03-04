Вячеслав Буцаев: «Команда соперника полностью доминировала на протяжении двух третей матча»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев после поражения от «Ак Барса» (1:5, 0:2 — в серии) во втором матче серии плей-офф подчеркнул, что его команда оказалась не готова к такой игре соперника и совершила ряд ошибок.

— Что можно сказать по игре... Говорят, что порядок бьет класс — так вот, сегодня класс был в порядке, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Команда соперника полностью доминировала на протяжении двух третей матча: они сыграли очень активно, а мы оказались не совсем готовы к такой игре, хотя говорили и предупреждали. Команда соперника выиграла во всех компонентах.

— Вы завершали регулярку на Дальнем Востоке. Сказывается ли это сейчас?

— Не знаю. Может быть, сказывается, но это не оправдание.

— Первые 5 минут команда начала хорошо, забила, а потом все рассыпалось. Что произошло?

— Потому что соперник заставил ошибаться, мы стали играть неправильно и принимать неверные решения. Поэтому я и сказал, что класс в порядке.

— Есть ли претензии к вратарям по этим двум матчам?

— Какие могут быть претензии? Да, в каких-то моментах, наверное, можно было выручить, но пропускать 9 голов за два матча — это не только вина вратарей.

— Вы сказали, что порядок бьет класс. Вряд ли «Ак Барс» в следующем матче будет играть по-другому.

— Мы обязательно сделаем выводы, нужно настраивать правильно — если мы повели в счете и сыграли хорошо первые 5 минут, это не значит, что матч закончился. Стали позволять себе лишнего, чего не должны были позволять при игре с таким соперником. Очень много потерь, ненужных привозов в свою зону. Как следствие, за это наказывают.