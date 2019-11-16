Вячеслав Буцаев: «Когда ты не используешь моменты, то...»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:4) посетовал на слабую реализацию.

— Когда ты не используешь моменты, то рано или поздно тебе «прилетит» в обратную сторону, — цитирует Буцаева сайт «Спартака». — Мы создали достаточное количество моментов, даже в третьем периоде могли где-то зацепиться за игру, но в концовке вот это удаление четырехминутное поставило крест на наших шансах спасти матч. Ничего, готовимся дальше. Сегодняшняя игра уже история.

— Сегодня ваша команда плохо двигалась, как и в прошлом матче с «Локомотивом». Этому есть объяснение?

— Соглашусь с вами, двигались плохо, но нужно разобраться и понять, в чем причина. Хотя не думаю, что мы до этого получили какую-то большую нагрузку.