Вячеслав Буцаев: «Если Бикмуллин возьмет шайбу, то приедут специально обученные люди и заберут обратно»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (3:5).

— Прежде всего поздравлю соперника с победой, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Также хотел бы поблагодарить болельщиков, сегодня была отличная атмосфера. Они действительно поддерживали нас и гнали вперед, действительно переживали — это было видно и слышно по реакции трибун.

По игре скажу так. Мы где-то забыли про то, что игра состоит из 60 минут, и она состоит не только из атаки, но и обороны. Практически те моменты, те возможности соперник создал благодаря нашим ошибкам, и, конечно же, это команда, которая идет на первом месте по большинству. Хотя и мы где-то сегодня тоже здорово отыграли, но, как говорится, удача улыбается сильнейшим.

— Какая-то особая похвала ожидает Бикмуллина, в связи с его первым хет-триком в КХЛ?

— Ну конечно, это всегда приятно забивать по 3 шайбы. Не каждый матч и не каждому дается такое. Поздравим, но сегодня поражение для его личного достижения как-то с горчинкой получилось

Насчет шайбы не знаю, сейчас вроде не дают. Они же с чипом. Если и заберет, то приедут специально обученные люди и заберут обратно (смеется).

— У вас пока в основном молодежь играет — Порядин, Бикмуллин, а что насчет более возрастных ребят? Атюшов не играет...

— Почему не играет? Он сыграл все игры, за исключение сегодняшнего матча. Мы решили посмотреть другого защитника. А играют на самом деле те, кто на данный момент выглядит лучше. Так же, как и у соперника — здесь секретов нет. Кем-то мы довольны в большей степени, кем-то в меньшей. Будем искать лучшие варианты усиления игры.

— А новый легионер еще форму набирает? Поэтому его не ставите состав?

— Легионер только вчера у нас получил рабочую визу, официально оформился, и поэтому не могли поставить его сегодня. Думаю, что в ближайшие игры вы его обязательно увидите.