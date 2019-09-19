Вячеслав Буцаев: «Должны поискать причины в себе»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев после матча с «Ак Барсом» (1:4) назвал причины поражения и прокомментировал удаления Евгения Рясенского в концовке игры, которые стали решающими.

— Команду соперника с победой. Мы сами должны поискать причины в себе: при хорошей игре мы проигрываем матч, имея достаточно моментов, чтобы встреча развивалась по-другому, — приводит слова тренера официальный сайт «Ак Барса». — Но когда ты не забиваешь, соперник обязательно тебя накажет, тем более, такой соперник, как «Ак Барс». Пытались достать, проявили характер, волю, но четырехминутное удаление в третьем периоде поставило точки над i.

— В концовке матча Евгений Рясенский получает четырехминутное удаление, выходит и получает еще две минуты. Как его поступок можно оценить?

— Удаление удалению рознь — там была борьба, и получилось так, что... Удаление было, да, четырехминутное, к сожалению, мы не смогли выстоять. Когда ты пытаешься догнать соперника, в меньшинстве это очень тяжело сделать. Оно, конечно, повлияло на ход матча, но что теперь? Поздно, как говорится, пить боржоми.

— Фазылзянов оказался вам не нужен, а сейчас в «Ак Барсе» играет все матчи, забросил вам победную шайбу. Не жалеете о решении?

— Молодец, мы рады за него. Решили — значит, решили.

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