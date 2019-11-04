Вячеслав Буцаев: «Давайте не будем зацикливаться на серии побед»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

— Ребят и болельщиков с победой! Спасибо им за такую поддержку, энергию, которую они отдавали команде, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Ребята молодцы, отдались полностью игре. Соперник во втором периоде добавил немного. Отошли мы от того плана игры, который у нас был. Поэтому второй период остался за соперником. Но в третьем снова смогли вернуться, зацепиться за ту игру, которую показывали в первом периоде и это принесло конечный результат.

— Уже в который раз спрашиваем по поводу серий побед. «Ак Барс», ЦСКА, как вы этого добиваетесь?

— Давайте не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем, хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус к победе, настраиваются от матча к матчу и мы благодарны им за то, что они выполняют все, о чем мы их просим.

— Что вы предпримите, чтобы сохранить победный настрой?

— Можно я вам вопрос задам? Что вы посоветуете... Сейчас будет перерыв. У ребят несколько дней выходных... Сезон еще только к экватору подходит. Поэтому впереди много игр, много работы. Победы... Они живут несколько часов, завтра новый день уже, завтра новый этап работы.

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