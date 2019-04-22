Вячеслав Буцаев: "ЦСКА по-хорошему выстрадал победу в Кубке Гагарина"

Олимпийский чемпион, бывший игрок ЦСКА Вячеслав Буцаев (сейчас он возглавяет "Нефтехимик") - о победе команды в финале Кубка Гагарина.

– Уже в 2012 году было видно, что у новых руководителей ЦСКА серьезные амбиции и они пришли надолго, — цитируют Буцаева "Известия". – Но настоящая чемпионская команда не создается за один год и даже за три. На это нужно примерно пять лет. Поэтому "плюс-минус" армейцы справились с задачей и по-хорошему выстрадали победу. На это им понадобилось примерно столько же времени, сколько и СКА, когда в Петербурге появились большие деньги и амбиции. Были у ЦСКА два финала Кубка Гагарина, где им совсем немного не хватило для успеха. Но в хоккее вкус победы часто лучше ощущается на фоне горечи поражений.

В финальной серии ЦСКА обыграл "Авангард" (4-0).

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