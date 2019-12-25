Вячеслав Буцаев: «Брать кого-то ради того, чтобы брать, смысла нет»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 Б).

— Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков, ребят, с победой. Давно мы не выигрывали. Соглашусь с коллегой, игра была равная, интересная, обоюдоострая, несмотря даже на счет. Вратари сегодня сыграли здорово. В сегодняшнем матче нам удалось выиграть по буллитам, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Нижнекамска.

— Сегодня мы вновь увидели перестановки в звеньях, в частности в первом звене. Ищите оптимальные варианты?

— Совершенно верно. У нас есть травмированные игроки. Кто-то из них после нового года вольется в состав, кто-то позже. Поэтому ищем лучшие варианты для усиления игры.

— Порядин не скоро появится?

— К следующему матчу точно не появится, думаю, в ближайшие игры после нового года тоже.

— Почему сегодня большинство не играло?

— Большинство играло, только вот соперник не позволил его реализовать.

— Два дня остается до дедлайна. Будут ли какие-то приобретения?

— Если будут достойные варианты, которые реально могут усилить команду, то мы будем пытаться это сделать. Брать кого-то ради того, чтобы брать, смысла нет.