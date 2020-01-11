Вячеслав Буцаев: «Барулина наказывать не будем»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2) отметил, что в клубе не будут наказывать голкипера Константина Барулина за ошибку.

— Вы знаете, наверное, говорить про какое-то наказание — это неправильно. Вы же тоже ошибаетесь, любой человек ошибается, — цитирует Буцаева сайт «Нефтехимика». - Хорошо, что команда после этого гола продолжила играть, и Константин, опять же, выручил во многих моментах после того, как соперник использовал его ошибку. Здесь, как в детском саду, нужно понимать, поругать или по голове погладить.

?Наверное, груз ответственности за несколько поражений, он давил, и первый период мы играли немного, так скажем, сумбурно. Играли против хорошей команды. Все знают, что «Торпедо» — это команда, которая умеет возвращаться по ходу матча, проигрывая при этом с любым счетом. Рады и довольны, что смогли правильно сыграть в тактическом плане, после того как повели 3:1. Игра была обоюдоострая. У них было много моментов в первом периоде, нас выручил там вратарь. Также и у нас были моменты. Мы довольны сегодняшней победой.