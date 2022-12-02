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Сегодня, 10:54

Вуйтек-старший считает, что сокращение количества легионеров в КХЛ может привести к уменьшению количества команд

Алина Савинова
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Чешский тренер Владимир Вуйтек прокомментировал информацию о том, что в клубах КХЛ собираются уменьшить количество легионеров.

«Я слышал об этом, общался со старыми друзьями в клубах КХЛ. Они, конечно же, за то, чтобы оставить пятерых легионеров. Другой вопрос, что сейчас из-за политических событий трудно найти столько игроков хорошего уровня. Помните, были времена, когда можно было со всех клубов лиги набрать 3-4 команды иностранцев? А теперь легионеров на всех человек 25... У меня даже есть подозрения, что все эти изменения приведут к уменьшению количества команд в КХЛ, например, до 16, чтобы всем хватало российских хоккеистов высокого уровня», — приводит Betonmobile.ru слова Вуйтека.

Также он рассказал, что говорит его сын, Владимир Вуйтек-младший (хоккейный агент), о трудностях появления легионеров в КХЛ в нынешний момент.

«Владимир говорит, что привезти иностранца в Россию сейчас трудно. В Чехии, Финляндии и Швеции действует запрет играть за сборную для тех, кто будет выступать в КХЛ. Поэтому хоккеисты предпочитают оставаться в Европе», — добавил специалист.

Весной 2022 года Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта РФ сократить количество легионеров в клубах КХЛ с пяти до трех человек. 19 ноября министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что решение по сокращению количества легионеров в КХЛ будет принято в следующем году.

Источник: https://betonmobile.ru/vuytek-starshiy-predpolozhil-k-chemu-mozhet-privesti-snizhenie-limita-na-legionerov-v-khl
Хоккей
КХЛ
Владимир Вуйтек-старший
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