«Вулверхэмптон» не собирается продавать Рубена Невеша

«Вулверхэмптон» не собирается продавать полузащитника Рубена Невеша. Об этом заявил глава селекционного отдела клуба Джон Маршалл, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что на 22-летнего португальца претендует целый ряд клубов из Испании, Италии и Англии.

Его контракт с «волками» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Рубена Невеша в 50 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр