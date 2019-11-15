«Вулверхэмптон» не собирается продавать Рубена Невеша
17:47
«Вулверхэмптон» не собирается продавать полузащитника Рубена Невеша. Об этом заявил глава селекционного отдела клуба Джон Маршалл, сообщает Sky Sports.
Ранее появлялась информация, что на 22-летнего португальца претендует целый ряд клубов из Испании, Италии и Англии.
Его контракт с «волками» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Рубена Невеша в 50 миллионов евро.
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