Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1).

«Игра была именно такой, какой я ожидал. Очень много силовой борьбы. Матч был похож на шахматы. Все компоненты нашей игры были хороши. Отлично сыграло нападение, здорово себя проявили защита, вратарь и спецбригады. У нас каждая игра сейчас — как война. Следующий матч будет точно такой же войной. Я уже сказал ребятам, чтобы они не витали в облаках», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Северстали» 54 очка и седьмая позиция.