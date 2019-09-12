Вудкрофт рассказал о причинах поражения минского «Динамо» в матче с «Сибирью»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт — о матче с «Сибирью» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— В первую очередь хотел бы поздравить соперника с победой, — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба. — Что касается игры, то в первом периоде мы контролировали ход матча, доминировали и смогли забить. Но где-то в середине первого периода почему-то остановились, перестали кататься так же хорошо, как делали это в самом начале, и дали сопернику шанс вернуться в игру.

Во втором периоде мы также неплохо играли, хорошо владели шайбой. Но когда просто владеешь шайбой, ты не делаешь достаточно для того, чтобы победить в матче. Нам надо атаковать опаснее, всегда нагружать шайбу в центр площадки, ближе к воротам соперника. Только тогда мы сможем заслужить победу в матче.

Что касается третьего периода, можно сказать, что мы никогда не делаем достаточно для того, чтобы поставить точку в матче. Даже когда мы доминируем и сопернику, казалось бы, деваться некуда, мы не можем сделать финальное усилие. Также хотел бы отметить вратаря соперника. Он действительно сыграл отлично, мы не смогли сделать того, чтобы его вклад не стал «Сибири» победным.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика