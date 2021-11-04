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Вудкрофт пропустит две ближайшие игры минского «Динамо» из-за недомогания

14:42
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пропустит два матча команды из-за недомогания.

Как сообщается в Twitter-аккаунте команды, на играх также не будет присутствовать Андрей Мезин.

На матчах с «Торпедо» (4 ноября) и «Спартаком» (6 ноября) выполнять функции исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» будет Павел Перепехин.

Пресс-служба клуба заявляет, что Вудкрофт 3 ноября прошел тестирование на COVID-19 и получил отрицательный результат.

Ранее Вудкрофт жаловался на нехватку игроков в составе команды из-за плохого самочувствия.

Минское «Динамо» в сезоне-2021/22 КХЛ занимает пятое место в Западной конференции. Команда набрала 30 очков в 24 играх.

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