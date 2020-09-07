Вудкрофт призвал болельщиков минского «Динамо» прийти на матч с «Салаватом» и почтить память «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым». Сегодня исполняется девять лет со дня авиакатастрофы, в которой погибла команда ярославского «Локомотива». Они направлялись в Минск на игру с «Динамо».

— Да, сегодня действительно тяжелый день для всего хоккейного сообщества, день, чтобы вспомнить игроков и персонал, кто ушел во время той ужасной трагедии, — цитирует Вудкрофта Федерация хоккея Белоруссии. — Сегодня нам особенно важно, чтобы болельщики пришли на арену и вместе с нами почтили память Руслана Салея и всего «Локомотива».

Изменения в составе? Фальковский был хорош во время предсезонных сборов, поэтому мы решили дать ему шанс дебютировать в КХЛ. «Салават Юлаев» — серьезный соперник. Мы думаем, что Степан готов к игре с таким оппонентом. Клинкхаммер хорошо себя проявил в прошлом матче не только в плане работы с командой, но и в плане личной статистики. Он выйдет на лед с капитанской нашивкой и сегодня».

Матч «Динамо» — «Салават Юлаев» начнется в 19.10 по московскому времени.