Вудкрофт отметил фактор везения после победы над «Авангардом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт остался доволен исходом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:4 ОТ).

«Я рад сегодняшней игре, как она сегодня сложилась, — цитирует тренера сайт «ястребов». — Мы играли с хорошей скоростью, очень просто, знали, что будет много силовой борьбы, и были готовы к ней. Хорошо сыграли на вбрасываниях.

«Авангард» — это хорошая команда, которая может хорошо играть, у них хорошие тренера, и мы знали, с кем сегодня будем играть. Ребята сегодня бились, старались, все выложились на сто процентов. Конечно, были некоторые моменты, когда ребята нервничали, но нам удалось вернуться в игру, и они молодцы, что смогли это сделать. В конце матча удаление, которое позволило нам забить победную шайбу — наверное, где-то повезло. Я рад тому, как сложилось, поэтому все хорошо».