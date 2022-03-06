Вудкрофт — о третьем поражении от СКА: «Очень разочарованы результатом»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф против СКА (2:3).
«Очень разочарованы результатом. Команда играла хорошо, показывала характер, билась во всех эпизодах. Нас подвело большинство. Если бы реализовали свои шансы в третьем периоде, была бы другая игра. Будем разбирать ошибки.
Что я могу сказать? Просто большое разочарование. Усов был выбран капитаном для того, чтобы встряхнуть команду. Колосов много работает на тренировках, мы дали ему возможность сыграть и он отлично себя проявил», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
Результаты / календарь
10.01
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7.03
8.03
9.03
10.03
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3
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