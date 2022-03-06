Вудкрофт — о третьем поражении от СКА: «Очень разочарованы результатом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф против СКА (2:3).

«Очень разочарованы результатом. Команда играла хорошо, показывала характер, билась во всех эпизодах. Нас подвело большинство. Если бы реализовали свои шансы в третьем периоде, была бы другая игра. Будем разбирать ошибки.

Что я могу сказать? Просто большое разочарование. Усов был выбран капитаном для того, чтобы встряхнуть команду. Колосов много работает на тренировках, мы дали ему возможность сыграть и он отлично себя проявил», — цитирует тренера сайт КХЛ.