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Вудкрофт — о поражении от московского «Динамо»: «Всю разницу в счете сделала игра в большинстве»

05:58
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:2).

«Я думаю, была равная игра. Всю разницу в счете сделала игра в большинстве. Они свое реализовали, а нам было сложно это сделать. Мы не забили, поэтому так сложилась игра. Вы сами все видели: нам не хватало мастеров на своих позициях, которые могли бы завершить. Не хватало хладнокровия, уверенной работы с шайбой. Если бы Спунер и Менелл были на льду, результат мог бы быть иным. Что с ними, пока не могу сказать, у меня пока нет информации», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» с 56 баллами занимает 4-е место в Западной конференции. «Динамо» Минск, набрав 51 очко, расположился строчкой ниже.

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