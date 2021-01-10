Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:2).

«Я думаю, была равная игра. Всю разницу в счете сделала игра в большинстве. Они свое реализовали, а нам было сложно это сделать. Мы не забили, поэтому так сложилась игра. Вы сами все видели: нам не хватало мастеров на своих позициях, которые могли бы завершить. Не хватало хладнокровия, уверенной работы с шайбой. Если бы Спунер и Менелл были на льду, результат мог бы быть иным. Что с ними, пока не могу сказать, у меня пока нет информации», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» с 56 баллами занимает 4-е место в Западной конференции. «Динамо» Минск, набрав 51 очко, расположился строчкой ниже.