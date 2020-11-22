Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первые 48-50 минут были очень хорошими, но подвели удаления. Счет — не показатель сегодняшнего матча, насколько он был тяжелым и интересным. Подвели удаления, для нас это будет большим уроком в подготовке к плей-офф. Были и хорошие моменты, но я не доволен результатом в целом», — цитирует Вудкрофта официальный сайт лиги.

«Нам нужно играть все 60 минут и использовать все наши шансы, играть дисциплинированно. ЦСКА делает все именно так. К сожалению, сегодня мы играли так только 48 минут. Хорошие новости, что мы не проиграли ЦСКА в скорости, силовой борьбе, проиграли сами себе. И привезли голы. В наших силах продолжить работу и исправиться и побеждать», — заявил главный тренер минчан.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции с 47 очками, у минчан — 32 балла и текущая пятая позиция.