Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).

— Поздравляю Игоря Никитина и его команду с победой, — цитирует официальный сайт минского клуба Вудкрофта. — У нас была та же ситуация, что и у ЦСКА — мы тоже сыграли 4 матча за 8 дней. Не хочу это использовать в качестве оправдания. Знали, что ЦСКА — очень серьезный оппонент, здорово играющий в атаке.

По матчу могу сказать, что в первом периоде это была равная игра. Мы достойно сдерживали атаки соперника. К сожалению, ЦСКА смог реализовать один из своих моментов. Жаль, что пропустили такую шайбу в первом периоде. Возможно, она нас где-то осадила. Во втором периоде мы тоже проделали достойную работу. К сожалению, стали чаще терять шайбу, что и привело к голам в наши ворота. В третьем периоде понравилось желание команды бороться и играть до конца. Пытались вернуться в игру, но, тем не менее, сделать этого не смогли.

Разница между командами в том, что ЦСКА мог реализовывать свои моменты, а мы — нет. Мы слишком часто теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к очень быстрым отрывам ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они создавали моменты и реализовывали их.

Ошибки в меньшинстве? Они ничем не могут быть оправданы. Мы весь сезон говорим игрокам о том, что даже если ты очень устал, но возникла такая ситуация, ты должен найти в себе какие-то силы выстоять до конца и только потом ехать на смену. У нас есть определенный план по сменам и определенные точки нахождения шайбы, ориентируясь на которые игрок может меняться. Но ситуации на льду бывают разные. Даже если хоккеист смертельно устал, он должен найти какую-то дополнительную энергию, чтобы доиграть до конца.

В целом по сезону могу сказать, что смены во втором периоде — наша ахиллесова пята.