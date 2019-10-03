Вудкрофт не собирается давать передышки Энроту

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

— Мы знали, как играют команды Скудры — это команды, которые настроены на борьбу и сражаются до последнего, — приводит слова тренера официальный сайт минчан. — Сегодня мы именно это и увидели. В первом периоде мы выглядели хорошо. Перед игрой просил команду внимательнее отнестись к нашим голевым шансам. Из-за бережного использования моментов мы смогли выйти вперед. Во втором периоде «Трактор» оказал прессинг. Мы смогли выдержать стартовый натиск, в середине периода смогли вернуться в игру и дальше период шел на равных. В третьем периоде мы допустили две маленьких ошибки, за которые поплатились. Мы знали, что «Трактор» будет реализовывать подобные моменты. Ближе к концу игры «Трактор» перехватил инициативу, но ребята смогли собраться и удержать победный счет.

— Энрот проводит 8 матчей в старте подряд. Нет ли желания дать ему передышку?

— Нет.

— С чем связан провал команды в третьем периоде?

— Как я уже говорил, у нас все еще молодая команда. Этим игрокам предстоит многому научиться в хоккее. Моменты, которые привели к голам в наши ворота — это маленькие помарки, недочеты, где-то слишком легко отнесся игрок к игровой ситуации. Тем не менее, мы идем вперед и прогрессируем. У нас есть в ростере опытные игроки, которые в такие моменты должны подсказывать молодым. Этот процесс прямо сейчас происходит. Думаю, в сезоне мы будем становиться лучше.

— Который матч подряд в звене Паре и Костицына меняется третий человек. Сегодня это Казьянин, раньше был Демков и Когалев. Вы недовольны игрой третьего хоккеиста? С чем связаны перестановки?

— Нет, нельзя сказать, что я недоволен чьей-то игрой. Просто во время матча у нас было много вариаций и комбинаций. В какой-то момент ты хотел, чтобы команда надежнее сыграла в защите, в другой — чтобы была острее атака. Нет такого, чтобы я был кем-то недоволен. Иногда ты чувствуешь, что нужно что-то поменять, чтобы это сочетание было более успешным. Но недовольства каким-то конкретным игроком у меня нет.

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