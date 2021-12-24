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Вудкрофт: «Начали матч с «Куньлунем» не так, как хотели, думали, что они будут уставшими»

23:29
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победный над «Куньлунем» (6:4).

«Начали не так, как рассчитывали. Знали, что «Куньлунь» проводит второй матч за два дня, — приводит слова тренера сайт «Динамо». — Предполагали, что они будут уставшими и сразу хотели сделать задел. Забросили первыми, но развить успех не получилось. Второй период — игра как на качелях. Такое бывает. Вроде бы все делаешь хорошо, забрасываешь, но ошибки все перечеркивают. Во втором перерыве поговорили в раздевалке. Стали играть по нашему плану. В итоге нам это удалось. Получилась хорошая волевая победа».

«Динамо» набрало 48 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-kunlunem-razgovore-v-razdevalke-vozvrashchenii-i-gole-martynova/

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Анна Горшкова все материалы автора
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