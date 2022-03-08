Вудкрофт: «Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги серии плей-офф против СКА, которую минчане проиграли «всухую» (0-4).

— Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть. Мы расстроены таким результатом. Во всей серии команда на самом деле смотрелась неплохо за исключением нескольких моментов, которые не позволяли нам решать исход встреч в свою пользу. СКА — серьезный и мастеровитый соперник с индивидуально сильными игроками в своей команде. Они заставили нас заплатить за наши ошибки, которые мы совершили. Подытожу и отмечу, что ключевой в этой серии стала реализация моментов, которая у СКА была лучше, — цитирует тренера сайт «зубров».

— СКА выбрал пассивную тактику на первый период с четырьмя защитниками и одним нападающим. Было ли для вас это неожиданно?

— По ходу всей встречи соперник несколько раз менял тактику. Честно скажу, что их выбор пассивной игры не пошел им на пользу. Они играли немного ближе к своим воротам. Во втором и третьем периоде СКА поменял свой подход к игре. Я больше переживал за то, как мы будем действовать. По ситуации делали изменения в нашей тактике.

— Минское «Динамо» вело в счете. Казалось, что команда сможет удержать результат и выиграть. В какой момент что-то сломалось? Как СКА изменил ход встречи?

— Есть несколько причин, которые привели к такому результату. Первое — это второй гол СКА в большинстве после абсолютно ненужного удаления. Это позволило сопернику вернуться в игру. После этой шайбы говорили парням, что все в порядке и нужно продолжать работать. Но затем третий гол, когда Бек забросил шайбу в дальний угол чужой зоны, а Теденбю пошел в силовую борьбу. Но защитник смог продолжить двигать шайбу по борту. После чего шайба перескочила через клюшку Граоваца, поэтому случился выход «два в один», который СКА смог реализовать. С этого момента мы потеряли контроль в игре, потому что до этого все шло так, как планировали. Это заставило нас переключаться и быть в роли догоняющей команды. Это те нюансы, которые сломали сегодняшнюю игру.

— Несмотря на поражение, можно ли сказать, что для Никиты Пышкайло и Алексея Колосова, которые провели свой первый плей-офф КХЛ, проявили себя очень хорошо и заслуживают высоких оценок?

— Все должны понимать, что мы играли с очень серьезным соперником. Стоит отметить, что СКА хорошо подготовился к этой серии. Одиннадцать из двенадцати периодов этой серии у нас была равная игра, но их опыт, хладнокровие, индивидуальное мастерство игроков взяли верх.

Пышкайло показал, что борется до конца и действует по тренерской установке. У него высокий хоккейный интеллект. Это позволяет ему быть на таком уровне игры. Он еще молодой парень, который развивается. Будем и дальше развивать его, работать над его скоростью и физическими данными. Никита раскрылся для нас всех по ходу сезона. Это большой плюс для нас всех.

Колосов — очень хороший вратарь. Он нас очень долго держал в игре и сделал все возможное для победы. Мы должны были больше ему помогать с точки зрения заброшенных шайб. Он также молодой парень, который продолжает развиваться. Алексей уже сейчас показывает качественный хоккей. Это тоже радует. Рад, что в системе есть такие молодые игроки, которые развиваются и показывает зрелую игру для своих лет.