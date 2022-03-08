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Сегодня, 21:51

Вудкрофт: «Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги серии плей-офф против СКА
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги серии плей-офф против СКА, которую минчане проиграли «всухую» (0-4).

— Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть. Мы расстроены таким результатом. Во всей серии команда на самом деле смотрелась неплохо за исключением нескольких моментов, которые не позволяли нам решать исход встреч в свою пользу. СКА — серьезный и мастеровитый соперник с индивидуально сильными игроками в своей команде. Они заставили нас заплатить за наши ошибки, которые мы совершили. Подытожу и отмечу, что ключевой в этой серии стала реализация моментов, которая у СКА была лучше, — цитирует тренера сайт «зубров».

— СКА выбрал пассивную тактику на первый период с четырьмя защитниками и одним нападающим. Было ли для вас это неожиданно?

— По ходу всей встречи соперник несколько раз менял тактику. Честно скажу, что их выбор пассивной игры не пошел им на пользу. Они играли немного ближе к своим воротам. Во втором и третьем периоде СКА поменял свой подход к игре. Я больше переживал за то, как мы будем действовать. По ситуации делали изменения в нашей тактике.

— Минское «Динамо» вело в счете. Казалось, что команда сможет удержать результат и выиграть. В какой момент что-то сломалось? Как СКА изменил ход встречи?

— Есть несколько причин, которые привели к такому результату. Первое — это второй гол СКА в большинстве после абсолютно ненужного удаления. Это позволило сопернику вернуться в игру. После этой шайбы говорили парням, что все в порядке и нужно продолжать работать. Но затем третий гол, когда Бек забросил шайбу в дальний угол чужой зоны, а Теденбю пошел в силовую борьбу. Но защитник смог продолжить двигать шайбу по борту. После чего шайба перескочила через клюшку Граоваца, поэтому случился выход «два в один», который СКА смог реализовать. С этого момента мы потеряли контроль в игре, потому что до этого все шло так, как планировали. Это заставило нас переключаться и быть в роли догоняющей команды. Это те нюансы, которые сломали сегодняшнюю игру.

— Несмотря на поражение, можно ли сказать, что для Никиты Пышкайло и Алексея Колосова, которые провели свой первый плей-офф КХЛ, проявили себя очень хорошо и заслуживают высоких оценок?

— Все должны понимать, что мы играли с очень серьезным соперником. Стоит отметить, что СКА хорошо подготовился к этой серии. Одиннадцать из двенадцати периодов этой серии у нас была равная игра, но их опыт, хладнокровие, индивидуальное мастерство игроков взяли верх.

Пышкайло показал, что борется до конца и действует по тренерской установке. У него высокий хоккейный интеллект. Это позволяет ему быть на таком уровне игры. Он еще молодой парень, который развивается. Будем и дальше развивать его, работать над его скоростью и физическими данными. Никита раскрылся для нас всех по ходу сезона. Это большой плюс для нас всех.

Колосов — очень хороший вратарь. Он нас очень долго держал в игре и сделал все возможное для победы. Мы должны были больше ему помогать с точки зрения заброшенных шайб. Он также молодой парень, который продолжает развиваться. Алексей уже сейчас показывает качественный хоккей. Это тоже радует. Рад, что в системе есть такие молодые игроки, которые развиваются и показывает зрелую игру для своих лет.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-so-ska-klyuchevykh-momentakh-planakh-komandy/
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Крэйг Вудкрофт
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
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