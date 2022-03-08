Вудкрофт: «Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть»
Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги серии плей-офф против СКА, которую минчане проиграли «всухую» (0-4).
— Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть. Мы расстроены таким результатом. Во всей серии команда на самом деле смотрелась неплохо за исключением нескольких моментов, которые не позволяли нам решать исход встреч в свою пользу. СКА — серьезный и мастеровитый соперник с индивидуально сильными игроками в своей команде. Они заставили нас заплатить за наши ошибки, которые мы совершили. Подытожу и отмечу, что ключевой в этой серии стала реализация моментов, которая у СКА была лучше, — цитирует тренера сайт «зубров».
— СКА выбрал пассивную тактику на первый период с четырьмя защитниками и одним нападающим. Было ли для вас это неожиданно?
— По ходу всей встречи соперник несколько раз менял тактику. Честно скажу, что их выбор пассивной игры не пошел им на пользу. Они играли немного ближе к своим воротам. Во втором и третьем периоде СКА поменял свой подход к игре. Я больше переживал за то, как мы будем действовать. По ситуации делали изменения в нашей тактике.
— Минское «Динамо» вело в счете. Казалось, что команда сможет удержать результат и выиграть. В какой момент что-то сломалось? Как СКА изменил ход встречи?
— Есть несколько причин, которые привели к такому результату. Первое — это второй гол СКА в большинстве после абсолютно ненужного удаления. Это позволило сопернику вернуться в игру. После этой шайбы говорили парням, что все в порядке и нужно продолжать работать. Но затем третий гол, когда Бек забросил шайбу в дальний угол чужой зоны, а Теденбю пошел в силовую борьбу. Но защитник смог продолжить двигать шайбу по борту. После чего шайба перескочила через клюшку Граоваца, поэтому случился выход «два в один», который СКА смог реализовать. С этого момента мы потеряли контроль в игре, потому что до этого все шло так, как планировали. Это заставило нас переключаться и быть в роли догоняющей команды. Это те нюансы, которые сломали сегодняшнюю игру.
— Несмотря на поражение, можно ли сказать, что для Никиты Пышкайло и Алексея Колосова, которые провели свой первый плей-офф КХЛ, проявили себя очень хорошо и заслуживают высоких оценок?
— Все должны понимать, что мы играли с очень серьезным соперником. Стоит отметить, что СКА хорошо подготовился к этой серии. Одиннадцать из двенадцати периодов этой серии у нас была равная игра, но их опыт, хладнокровие, индивидуальное мастерство игроков взяли верх.
Пышкайло показал, что борется до конца и действует по тренерской установке. У него высокий хоккейный интеллект. Это позволяет ему быть на таком уровне игры. Он еще молодой парень, который развивается. Будем и дальше развивать его, работать над его скоростью и физическими данными. Никита раскрылся для нас всех по ходу сезона. Это большой плюс для нас всех.
Колосов — очень хороший вратарь. Он нас очень долго держал в игре и сделал все возможное для победы. Мы должны были больше ему помогать с точки зрения заброшенных шайб. Он также молодой парень, который продолжает развиваться. Алексей уже сейчас показывает качественный хоккей. Это тоже радует. Рад, что в системе есть такие молодые игроки, которые развиваются и показывает зрелую игру для своих лет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4