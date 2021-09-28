Вудкрофт: «Колосов — лучший игрок в составе минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Амуром» (2:1) оценил игру голкипера Алексея Колосова в нынешнем сезоне.

— Колосов играет уже восьмую игру подряд. Возможно, есть смысл дать ему отдых в ближайших матчах? Впереди непростой выезд.

— Ваш аргумент очень весомый и имеет право быть. Колосов — лучший игрок в составе нашей команды на протяжении последних матчей. Например, сегодня в третьем периоде он очень спокойно отыграл и сделал несколько важных сейвов. Сейчас сложно что-то менять, потому что Алексей поймал свою игру и отлично себя чувствует. Если он устанет, тогда будет принимать решение. Делаем акцент на том, чтобы дать ему возможность восстанавливаться физически и ментально. У нас игры через день. Все профессионалы и должны понимать, как правильно себя держать в тонусе в таком графике.

— Представьте, что завтра поступит звонок из «Филадельфии» с просьбой отпустить Колосова. Вы были бы довольны, что под вашим руководством вратарь добился такого успеха? Или расстроились бы, что команда потеряет такого вратаря?

— Я испытывал бы оба чувства. И радость за Лешу, за клуб, потому что хоккеист прошел все этапы детско-юношеской школы «Динамо» и попал в команду КХЛ, лучшей лиги континента. А затем смог уехать в НХЛ, лучшую лигу мира. Но при этом я был бы очень расстроен, потому что Алексей проводит отличные игры и помогает команде. Сложно говорить, поступит ли в ближайшее время такой звонок. Но никогда не знаешь, что может случиться завтра.

Хочу добавить, что Колосов получает огромное удовольствие от игры за «Динамо», он горд быть частью команды и иметь возможность играть в родном городе перед местными болельщиками. Для того чтобы уехать, он должен получить очень серьезное предложение из-за океана, — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ 19-летний Колосов провел 8 матчей, одержав 4 победы при коэффициенте надежности 2,25 и 92,6% отраженных бросков.