22:36 | Хоккей — КХЛ

"Встретимся на нашей территории". "Авангард" - о поражении от ЦСКА

1
Обсудить

"Авангард" уступил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина (0:3). Счет в серии составляет 0-2 в пользу армейцев. После поражения клуб обратился к болельщикам:

Вы были с командой в каждой из побед в этом плей-офф. Настало время поддержать ее в непростое время. 0:2 в серии, которая идет до четырех побед и продолжится в Балашихе. Теперь встретимся на нашей территории, - сообщается в официальном Твиттере "Авангарда".

Напомним, следующие два матча финальной серии пройдут в Балашихе.

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто выиграет финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"
Материалы других СМИ