"Встретимся на нашей территории". "Авангард" - о поражении от ЦСКА

"Авангард" уступил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина (0:3). Счет в серии составляет 0-2 в пользу армейцев. После поражения клуб обратился к болельщикам:

- Вы были с командой в каждой из побед в этом плей-офф. Настало время поддержать ее в непростое время. 0:2 в серии, которая идет до четырех побед и продолжится в Балашихе. Теперь встретимся на нашей территории, - сообщается в официальном Твиттере "Авангарда".

Вы были с командой в каждой из побед в этом плей-офф.

Настало время поддержать её в непростое время.

0:2 в серии, которая идёт до четырёх побед и продолжится в Балашихе.

Теперь встретимся на нашей территории 👊🏻 #БородаПобеды pic.twitter.com/TBoH2M2E4Y – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 апреля 2019 г.

Напомним, следующие два матча финальной серии пройдут в Балашихе.

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