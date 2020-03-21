Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков вспомнил об авиакатастрофе «Локомотива»-2011.

Самолет ярославского «Локомотива» разбился вскоре после взлета по пути в Минск 7 сентября 2011 года, куда летел, чтобы открыть сезон 2011/12. Погибли все, кроме одного из 45 пассажиров, включая всех игроков «Локомотива» и четырех юниоров. Гавриков в тот момент играл в одной из молодежных команд клуба.

— Я слышал, как один парень сказал: «Это случилось. Самолет разбился», — цитирует Theathletic Гаврикова. — Наш тренер ... я видел, что он очень расстроен и плачет. Я просто не мог себе представить, что могло случиться."

— Помню свои чувства в тот день. Это было все, о чем кто-то думал или говорил. Там было так много средств массовой информации. Это было по всему телевизору. Так что я знал, что это случилось, верно? И все же в моей голове и в моем сердце ... как будто я все еще не мог осознать этого, понимаешь?

После аварии в Ярославле три дня шел дождь. Три дня-сплошные дожди, никакого солнца. В городе нет музыки. Только тишина. Всем было грустно. Все думали: как же это возможно?